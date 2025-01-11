Мигранты избили сибиряка и избежали наказания – в дело вмешался Бастрыкин

Житель Новосибирска вынужден искать справедливости в Следкоме РФ.

Напомним, ещё в декабре ушедшего 2024 года в одном из новосибирских кафе произошёл конфликт внутри интернациональной дружеской компании. Коренной сибиряк и его друзья из солнечного Азербайджана повздорили на политической почве.

Мигранты, несмотря на дружбу с коренным жителем, оскорбительно высказывались в адрес русского населения и участников СВО, что возмутило сибиряка. Мужчина попросил прекратить поток оскорблений по отношению к своим соотечественникам, но иностранцы, забыв про дружбу, толпой избили своего русского товарища.

В итоге пострадавший оказался в больнице с переломом челюстных костей черепа, но виновные по неизвестным причинам остались на свободе и не были привлечены к уголовной ответственности за противоправные действия.

Мужчина решил обратиться в Информационный центр СК России, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.

«Обратился житель Новосибирской области по вопросу совершения в отношении него противоправных действий его знакомыми, являющимися выходцами из Азербайджана. Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о противоправных действиях в отношении мужчины в Новосибирске», — гласит пост в телеграмм-канале Следкома России.

В итоге региональный Следком начал процессуальную проверку, которую контролирует лично глава областного Следкома Евгений Долгалев.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал, как в Новосибирске мигрантов выселили из общежития после скандала с местными.