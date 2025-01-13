118 общественных пространств будут благоустроены в Новосибирской области

В регионе планируется благоустроить 118 общественных пространств.

Сегодня, 13 января 2025 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра ЖКХ и энергетики регионе Евгений Назаров сообщил о том, что в текущем году в области планируют благоустроить 118 общественных пространств.

В связи с чем из бюджетов разных уровней предусмотрено 2 млрд 76 млн рублей.

Как отметил чиновник, перечень территорий, которые будут благоустроены, пока находится в стадии согласования.

Напомним, что в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию дороги к «Сибирь-Арена» в Новосибирске