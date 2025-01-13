«Аренда в два раза выгоднее ипотеки». Аналитик Николаев рассказал о ценах на жильё в 2025 году

Цены на недвижимость в Новосибирске продолжают расти. К 2025 году вторичное жилье подорожало на 8%, а новостройки — на 15%. Как отметил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, повышение цен связано, в первую очередь, с ростом себестоимости строительства, который обусловлен удорожанием строительных материалов и увеличением кредитных ставок.

«Ключевую роль в формировании цен играет проектное финансирование, которое напрямую зависит от ключевой ставки. С каждым ее повышением растет и стоимость жилья», — пояснил эксперт.

Также стоит учитывать, что на официальные цены, зарегистрированные в ДДУ, могут влиять скрытые скидки, связанные с рассрочками. Это позволяет покупателям экономить на ипотеке, отсрочив ее заключение.

Сравнение цен на новостройки и вторичное жилье

По словам Николаева, разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в Новосибирске составляет около 20%. Это обусловлено не только себестоимостью строительства, но и тем, что новостройки зачастую предлагают более высокое качество и современные технологии, что увеличивает их стоимость.

«Основная часть продаж в Новосибирске по новостройкам пойдет именно через семейную ипотеку. Покупают квартиры минимальные по цене», — отметил Николаев.

В результате спрос на квартиры в новостройках остается высоким.

Спрос на недвижимость: какие квартиры популярны?

Наибольший спрос среди покупателей по-прежнему приходится на квартиры, которые можно приобрести через семейную ипотеку, что подтверждает стабильность этого сегмента.

В то же время на вторичном рынке наблюдается повышение интереса к минимальным по площади квартирам, поскольку покупатели стараются сэкономить.

Интересным моментом является спрос на апартаменты. Несмотря на отсутствие льготной ипотеки, многие покупатели все же проявляют интерес к этому сегменту, особенно те, кто не может позволить себе жилье по обычной ипотеке, отметил Николаев.

Аренда жилья в Новосибирске: что происходит с ценами?

Рынок аренды жилья также переживает изменения. Стоимость аренды в крупных городах значительно выросла, и в некоторых случаях даже превысила рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что покупатели, не желающие вкладывать средства в высокие ставки по ипотеке, выбирают аренду.

«Сегодня аренда в два с половиной раза выгоднее ипотеки», — отметил Сергей Николаев.

Однако дефицита жилья в аренду в Новосибирске нет, хотя рынок по-прежнему остается достаточно активным.

Ранее Сиб.фм публиковал прогнозы эксперты по ключевой ставке в 2025 году.