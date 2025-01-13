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общество
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День рождения Снежной бабы с размахом отпраздновали в Новосибирске

Фото: Юрий Бабичев Сиб.фм

Торжество в честь дня рождения новогоднего символа города — Снежной бабы прошло в Новосибирске.

Парк «Арена» на левом берегу Оби стал центром празднования первого официального дня рождения Снежной бабы.

Фото День рождения Снежной бабы с размахом отпраздновали в Новосибирске 2

Сотни горожан вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями собрались на весёлый зимний праздник.

Новосибирцы лепили снеговиков и снежных баб, украшая их красками и аксессуарами. Парк заполнили яркие и необычные снежные фигуры.

Фото День рождения Снежной бабы с размахом отпраздновали в Новосибирске 3

Особым событием стало шоу новогодних игрушек, где прошли ростовые куклы в костюмах любимых персонажей.

Праздник завершился концертом и дискотекой.

Фото День рождения Снежной бабы с размахом отпраздновали в Новосибирске 4

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#Новый год
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Александр Борисов
журналист

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