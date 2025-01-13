Дети своими руками создают «ресторан» для белок в Новосибирске

В одном из лесных массивов Первомайского района, рядом с улицей Ошанина, можно увидеть настоящее беличье «царство». Здесь, среди деревьев, дети из местных школ развесили кормушки для белок, каждая из которых выглядит как маленький шедевр.

«Кормушки из дерева в виде домиков, кареты, ресторана, замка для белочек», — рассказала Сиб.фм местная жительница.

По её словам, первые кормушки появились в лесу ещё в прошлом году, но сейчас их стало гораздо больше. Местные жители насчитывают около 15 кормушек, в каждой из которых белки могут найти вкусные угощения. На некоторых из них даже есть надписи, свидетельствующие, что они сделаны учениками третьего класса.

«Мы раньше почти не видели белок в этом районе, но как только появились кормушки, они стали приходить. Теперь их можно увидеть практически каждый день. Жители, прогуливаясь по лесу, часто берут с собой семки, чтобы накормить белок. Это стало традицией», — отметила сибирячка.

Несмотря на свою доброжелательность, местные белки пока не привыкли к вниманию людей. В отличие от своих более смелых «родственников» в Академгородке, эти белки не берут еду с рук. Они предпочитают ждать, когда человек отходит на безопасное расстояние, чтобы забрать угощение из кормушки.