Двойной Крещенский грех – прочтите внимательно

Сибирские старожилы уверены, что не только верующим людям необходимо в священный день Крещения придерживаться определенных правил, но и тем, кто не посещает храмы стоит озаботиться своим поведением.

По наблюдениям российских священнослужителей, большой Крещенской «проблемой» и одновременно «грехом» стали очереди за освящённой водой, а точнее ругань в них.

Современному человеку крайне сложно идти на уступки ближнему своему и каждый пытается криком и оскорблениями доказать свою правоту, единодушно заявляют служители российских храмов.

По их устойчивому мнению, ругань возле святой воды на Крещение — величайший грех. Даже учёные уверяют, что вода способна впитывать в себя окружающую энергию, как хорошую, так и плохую.

«Всякая ругань — есть грех, а ругань в таком святом месте — это двойной грех. Поэтому надо постараться всячески уступить», — пояснил в беседе с российскими СМИ священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского Николай Савченко.

Он искренне советует тем, кто не умеет держать эмоции под контролем, выбирать для посещения небольшие храмы, где прихожан заметно меньше, чем в крупных.

К другим «великим грехам» Крещения священнослужитель отнёс:

· употребление алкоголя;

· драки и шумные гуляния;

· стирка и уборка;

· сплетни и злословие;

· тяжелая физическая работа.

Отметим, что сибирские старожилы уверены — кто в Крещение грустит и слёзы льёт, а также гадает и ворожит, тому весь год плакать и нуждаться.

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