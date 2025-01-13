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общество

Из-за сходов вагонов в Бурятии задерживается поезд Нерюнгри — Новосибирск

Фото: Сиб.фм

Поезд, который следует маршрутом Нерюнгри — Новосибирск, задерживается из-за схода грузовых вагонов в Бурятии.

В ночь с 11 на 12 января 2025 года на станции Ангаракан, расположенной в Муйском районе, сошли 22 пустых вагона.

В связи с чем в Бурятии сейчас задерживается поезд Нерюнгри — Новосибирск.

Известно, что в результате инцидента пассажирам задержанных составов будет предоставлено питание.

Ранее Сиб.фм писал о том, что южное направление электричек стало лидером по количеству пассажиров в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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