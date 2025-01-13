На арендном рынке Новосибирска за год зафиксирован рост цен

По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», в 2023 году аренда квартир в Новосибирске подорожала в среднем на 15%. Анализ охватил 70 городов России.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Новосибирске выросла на 8,1% и составила около 30 тысяч рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 16,1%, достигнув 39 тысяч рублей.

Трехкомнатные квартиры стали дороже на 22,8%, и их ежемесячная плата составила порядка 48 тысяч рублей.

Генеральный директор портала Павел Луценко отметил, что значительное повышение цен в 2024 году связано с инфляцией, увеличением стоимости товаров и отменой льготной ипотеки, что привело к росту числа арендаторов.

По прогнозам, в 2025 году арендные ставки продолжат расти.