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общество
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НОВИКОМ рассмотрит возможность внедрения оплаты по биометрии

Фото: Новикомбанк

НОВИКОМ рассмотрит возможность запустить оплату по биометрии. Дочерний банк Ростеха изучает варианты внедрения технологии, разработанной Национальной системой платежных карт (НСПК).

Оплата биометрией – новый способ бесконтактной оплаты. Он может быть интересен клиентам, которым удобно оплачивать покупку без использования физических носителей. НСПК развивает технологию биометрии, которая основывается на биометрических отпечатках, хранящихся в государственной Единой биометрической системе.

На сегодняшний день специалисты НОВИКОМа прорабатывают вопросы интеграции этой технологии в банк и проводят соответствующие контакты с НСПК.

«Мы видим, что оплата по биометрии в России начинает набирать обороты. Несмотря на то, что технология пока не является массовой, мы рассчитываем на дальнейший рост ее популярности. НОВИКОМ, высокотехнологичный финансовый институт, видит в этой новации путь к удобному и безопасному обслуживанию розничных клиентов», — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 erid: 2W5zFJbqM9a

#Новикомбанк
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Александр Борисов
журналист

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