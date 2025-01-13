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общество

Новосибирский Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 86 млн рублей

Фото: freepik.com

Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу «Седьмой концессионной компании», входящей в группу «ВИС», о взыскании 86,2 миллиона рублей в пользу министерства здравоохранения Новосибирской области.

Сумма была назначена в качестве неустойки за нарушение сроков строительства поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска.

Согласно материалам дела, объект должны были сдать во втором квартале 2023 года, однако в эксплуатацию его ввели только в сентябре 2023 года, что привело к задержке в 431 день.

Подрядчик настаивал, что сроки были нарушены из-за внешних факторов: задержки в подведении инженерных сетей со стороны АО «РЭС» и недостаточной транспортной доступности объекта, за которую отвечало МКУ «Управление дорожного строительства».

Суд оставил в силе решение о взыскании 86,2 миллиона рублей с подрядчика.

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Игорь Кириченко
Журналист

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