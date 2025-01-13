Текучка кадров и тяжелая программа. Что происходит в новосибирском лицее «Надежда Сибири» — взгляд изнутри

Элитный лицей №22 Новосибирска, известный как «Надежда Сибири», стал объектом критики со стороны родителей. Они жалуются на частую смену педагогов, перегруженную программу и сложности, с которыми сталкиваются их дети. Корреспондент Сиб.фм поговорил с Андреем Андреевым, многодетным отцом, чьи пятеро детей учатся в этом лицее, чтобы разобраться в ситуации изнутри.

«Когда попали в 22-й лицей — побежали с места в карьер»

Андрей Андреев — отец семерых детей, пятеро из которых обучаются в лицее «Надежда Сибири». Трое из них имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Их история началась со школы, которая позднее стала частью лицея.

«Мы оказались в 22-м лицее по месту прописки. Мой ребенок через неделю в этой школе выкинул портфель в мусорный бак и сказал, что больше туда не пойдет. Об этом узнал социальный работник. Нас готовили на комиссию по делам несовершеннолетних. Итогом могло стать ограничение в родительских правах. Я начал задавать вопросы. Тогда приняли решение, что из этой школы нужно перевестись. Лучший вариант — 99-я школа. Она была рядом, чуть дальше чем по прописке. В следующем году 99-я школа стала 22-м лицеем. То есть произошло поглощение», — рассказывает Андрей.

Объединение школ принесло с собой серьезные изменения: смену программы, повышение требований и адаптацию к новым условиям. По словам Андреева, прежняя «текущая жизнь» уступила место динамике.

«До объединения у нас была ровная жизнь: все спокойно, тихо. В 22-ю попали и побежали с места в карьер», — отмечает новосибирец.

Проблемы лицея: текучка кадров и высокие требования

Андреев выделяет, что главная сложность для детей — это программа, рассчитанная на одаренных учеников. Лицей ориентирован на развитие талантов, что создает барьер для тех, кто не обладает выдающимися способностями.

«Писать проекты здесь — это не просто скачать картинки из интернета. Это реальная работа, требующая самостоятельного мышления и новых идей. Но учитель должен быть не просто наставником, а вдохновителем, который помогает ребенку раскрыться», — делится Андрей.

По его словам, ситуация усугубляется частой сменой преподавателей. Это связано с высоким уровнем требований к педагогам.

«Работа с талантливыми детьми требует особого подхода. Учитель должен быть на несколько шагов впереди, иначе ученики попросту “разомнут” его. Но найти таких специалистов и удержать их очень сложно», — объясняет он.

Индивидуальный подход как решение

Несмотря на трудности, дети Андреева адаптировались к программе лицея. Андрей уверен, что залог успеха — это поиск способностей у каждого ребенка и их развитие.

«Каждый ребенок гениален. Нужно лишь понять, в чем именно его талант. Например, если у вас математик, не стоит заставлять его заниматься медициной. Родителям важно вовремя увидеть потенциал своего ребенка и помочь ему развиваться в нужном направлении», — говорит он.

Андреев считает, что решение проблемы лежит в более тщательном отборе учеников. Такой подход позволит сосредоточиться на тех, кто готов к высокому темпу обучения. В качестве примера он приводит московскую школу «Летово», где проводится тестирование и выдаются гранты на обучение.

Буллинг и педагогический подход

Еще одна проблема, с которой столкнулась семья Андреева, — это буллинг. Один из детей подвергался нападкам со стороны одноклассников, что едва не привело к срыву.

«Мы обращались к классному руководителю, но ситуация не менялась. И этого руководителя убрали, поставили другого. И она подавила весь этот буллинг моментально. Сейчас все нормально — дети учатся, занимаются», — рассказывает Андрей.

Андреев убежден, что такие школы, как лицей «Надежда Сибири», нужны. Но их успешное функционирование зависит от четкого отбора учеников и поддержки педагогов.

«Да, это школа для способных детей. Но важно понимать, что способности есть у каждого. Задача родителей и педагогов — вовремя их раскрыть и направить в нужное русло. А для этого нужна система, которая будет учитывать и таланты, и индивидуальные особенности каждого ребенка», — подводит итог Андрей.

Сиб.фм направил официальный запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы получить объективную информацию о ситуации в лицее «Надежда Сибири». Мы попросили предоставить данные о количестве уволившихся педагогов за 2024 год, а также о мерах, которые предпринимаются для стабилизации кадровой ситуации.