Транспортная прокуратура проверяет нелегальный полёт лёгкомоторного самолёта в Новосибирске

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту нелегального полёта лёгкомоторного воздушного судна.

В пресс-службе ведомства сообщается, что в понедельник около 14:00 из Городского аэропорта в Заельцовском районе взлетел гражданский самолёт Evektor Harmony LSA без соответствующего разрешения на полёт органов обслуживания воздушного движения.

Прокуратура уточнила, что мероприятия организованы для проверки соблюдения законодательства о безопасности полётов.

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