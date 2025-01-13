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общество

Транспортная прокуратура проверяет нелегальный полёт лёгкомоторного самолёта в Новосибирске

Фото с сайта evektor.com

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту нелегального полёта лёгкомоторного воздушного судна.

В пресс-службе ведомства сообщается, что в понедельник около 14:00 из Городского аэропорта в Заельцовском районе взлетел гражданский самолёт Evektor Harmony LSA без соответствующего разрешения на полёт органов обслуживания воздушного движения.

Прокуратура уточнила, что мероприятия организованы для проверки соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске леса вокруг города внесли в Единый госреестр недвижимости.

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Игорь Кириченко
Журналист

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