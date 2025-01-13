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общество

В Новосибирске леса вокруг города внесли в Единый госреестр недвижимости

Фото: АиФ-Новосибирск

Лесопарковый зеленый пояс вокруг Новосибирска внесен в Единый государственный реестр недвижимости в конце 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Зеленый пояс, созданный в 2018 году, охватывает площадь 63 тысячи гектаров и включает леса Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств. Этот экологический каркас играет важную роль в сохранении природных ресурсов региона.

В пределах зоны допускаются строительство линий электропередач и дорог, однако строго запрещены свалки, скотомогильники, лесопилки и предприятия по переработке древесины, а также утилизация отходов и разработка месторождений.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, лесопарковый зеленый пояс вокруг Новосибирска стал первым объектом такого типа, чьи границы были внесены в реестр ЕГРН.

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Игорь Кириченко
Журналист

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