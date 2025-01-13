Туманы с дождем ожидаются в Новосибирской области в январе и феврале

Аномально теплая зима продолжается — стал известен прогноз погоды на январь и февраль 2025 года.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в 2025 году ожидается два месяца теплой зимы.

“Температура воздуха будет выше климатической нормы на 2–3 градуса, а снежный покров останется нестабильным из-за частых оттепелей. Причина таких изменений — влияние атлантического циклона, который приносит теплый воздух в центральные и северо-западные регионы страны”, — уточнили на сайте pg12.ru.

Так, по словам специалиста, вместо морозов будут периоды потепления, также ожидаются дожди с туманами, из-за чего начнется сильная гололедица на дорогах, так как лужи будут подмерзать в ночное и утреннее время.

Из-за аномально теплой зимы будет также нестабильный снежный покров, а отсутствие устойчивых морозов осложнят работу лыжных трасс и катков.

В свою очередь и коммунальные службы предупреждают о рисках подтоплений из-за быстрого таяния снега.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается ветер до 20 метров в секунду