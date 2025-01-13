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общество

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию дороги к «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Дороги к «Сибирь-Арена» планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта, в Новосибирске дороги к «Сибирь-Арена» планируется ввести в эксплуатацию в 2025 года — сейчас готовность объектов составляет 99%.

Известно, что проект включает строительство дороги от пляжа «Наутилус» вдоль арены по улице Немировича-Данченко, за которое отвечает ГКУ «Арена», а также реконструкцию дорог на дамбе Октябрьского моста. Последняя связывает площадь Лыщинского с пляжем «Наутилус» и реализуется по заказу мэрии Новосибирска.

Работы начались в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был состояться в конце 2022 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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