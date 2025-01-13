В Новосибирске бывший подрядчик станции «Спортивная» пытается взыскать с мэрии 63 млн рублей

Застройщик обратился в арбитраж ещё в октябре 2024.

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 23 января разбирательство по иску ООО «СпецТрансСтрой», подрядчика строительства станции метро «Спортивная», к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Компания требует взыскания 63,4 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Прецедент».

Согласно опубликованным данным, подрядчик обратился в суд ещё в октябре 2024 года. Однако из-за тяжёлого финансового положения попросил отсрочку по оплате госпошлины. В рассмотрении иска было отказано.

Впоследствии компания обжаловала это решение в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске, который поддержал требования «СпецТрансСтрой». В декабре прошлого года новосибирский суд принял иск к рассмотрению и предоставил отсрочку по оплате госпошлины.