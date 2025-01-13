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общество

В Новосибирске задержали организаторов наркопритона

Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции Новосибирска совместно с Росгвардией задержали лиц, подозреваемых в организации наркопритона.

По данным правоохранительных органов, злoумышленники предоставляли квартиру на улице Тургенева для употребления наркотиков.

В ходе обыска в квартире были обнаружены приспособления для употребления наркотиков и полимерные пакеты с остатками синтетических веществ. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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Игорь Кириченко
Журналист

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