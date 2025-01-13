В Новосибирске задержали организаторов наркопритона

Сотрудники полиции Новосибирска совместно с Росгвардией задержали лиц, подозреваемых в организации наркопритона.

По данным правоохранительных органов, злoумышленники предоставляли квартиру на улице Тургенева для употребления наркотиков.

В ходе обыска в квартире были обнаружены приспособления для употребления наркотиков и полимерные пакеты с остатками синтетических веществ. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.