В Новосибирской области на догазификацию направят 19 млрд рублей

До 2030 года объем финансирования на газификацию домов в Новосибирской области составит 19 миллиардов рублей.

Количество домовладений, которые будут включены в программу газификации, увеличено до 78,8 тысяч.

Изменения в программу газификации были утверждены на заседании правительства региона 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день жители Новосибирской области подали 42 тысячи заявок на догазификацию, заключено 30,1 тысячи договоров, выполнено 20,9 тысячи. Для льготных категорий граждан предусмотрены меры поддержки при газификации домов.