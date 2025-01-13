В Новосибирской области ожидается ветер до 20 метров в секунду

Из-за аномального потепления в России ухудшится погода в регионе.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд для ТАСС, в Новосибирской области ожидаются сильнейшие метели.

По словам специалиста, в ближайшее время в регионе начнутся снегопады, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

В свою очередь, сегодня, 13 января 2025 года, в Новосибирской области в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков, а температура воздуха составит до -13 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что о магнитных бурях 13 января рассказали новосибирцам