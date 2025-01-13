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общество

В Новосибирской области волонтеры помогают одиноким пенсионерам

В Первомайском районе Новосибирска добровольцы оказали помощь двум пожилым жителям, расчистив их двор от снега и выполнив мелкие бытовые работы.

Также депутат Государственной Думы Александр Аксёненко передал пенсионерам продуктовые наборы и рождественские подарки.

Инициатива стала частью проекта помощи одиноким пожилым людям Новосибирской области, который Аксёненко анонсировал в конце 2024 года. В праздничные дни волонтёры впервые реализовали задуманное.

Для подачи заявки на помощь пенсионеры или их родственники могут обратиться к координатору проекта Евгению Кочкину через личные сообщения во «ВКонтакте».

Александр Аксёненко поблагодарил всех участников проекта за их вклад в поддержку нуждающихся.

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Игорь Кириченко
Журналист

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