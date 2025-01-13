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общество

Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее для жителей Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Для жителей Новосибирской области высокотехнологичная медицинская помощь стала еще доступнее.

Сегодня, 13 января 2025 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщили, что для всех жителей региона высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее в полтора раза.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, сейчас медпомощь оказывают 23 организации региона.

«С 2014 года количество пациентов получивших такой вид помощи увеличилось с 19 806 до 28 366 человек», — сообщил Ростислав Заблоцкий.

Напомним, что минздрав Новосибирской области дал советы, как сбросить вес после праздников

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Валерия Митрохина
Журналист

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