Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее для жителей Новосибирска

Для жителей Новосибирской области высокотехнологичная медицинская помощь стала еще доступнее.

Сегодня, 13 января 2025 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщили, что для всех жителей региона высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее в полтора раза.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, сейчас медпомощь оказывают 23 организации региона.

«С 2014 года количество пациентов получивших такой вид помощи увеличилось с 19 806 до 28 366 человек», — сообщил Ростислав Заблоцкий.

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