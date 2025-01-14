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общество

В Новосибирске рекордно аномально морозный январь был 56 лет назад

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликовали исторические рекорды января.

Исторические данные о погоде в Новосибирске свидетельствуют о суровых зимах в прошлом. Так, январь 1969 года запомнился аномальными холодами — в этот год температура воздуха опускалась до -31 градусов, что стало одним из самых холодных январей в городе.

Еще более продолжительный период морозов был зафиксирован в период с 1933 по 1954 год. В течение этих двух десятилетий январь в Новосибирске стабильно оставался самым морозным, а температура практически не поднималась выше отметки в -30 градусов. Эти зимы вошли в климатическую хронику региона как одни из самых холодных.

Напомним, что сейчас зима в регионе зафиксирована как аномально теплая из-за влияния атлантического циклона, который принесет теплый воздух в центральные и северо-западные регионы страны

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Валерия Митрохина
Журналист

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