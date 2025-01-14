Что ждет знахарей и целителей после внесения их в спецреестр. Объясняет юрист

Им необходимо обзавестись сертификатом и лицензией.

Традиционная медицина заслуживает уважения за опыт и традиции, которые из поколения в поколение могут реально помогать людям. Депутат Госдумы Бадма Башанкаев предложил создать реестр целителей. Юрист Алексей Воробьев в интервью с ИА RuNews24.ru выразил свои соображения о том, как это может повлиять на россиян.

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан», традиционная медицина использует методы профилактики, диагностики и лечения, проверенные временем. Однако, чтобы заниматься народной медициной, требуется пройти обучение и получить лицензию и сертификат. В России выдали около 300 лицензий на такую деятельность, но в интернете можно найти множество целителей и травников без необходимой аккредитации. По мнению эксперта, проблема в недостаточной регуляции в сфере обучения, сертификации и лицензирования, что может привести к нежелательным последствиям.

В традиционной медицине практикуется кровопускание, но провести его может только медик в специализированных условиях. Псевдоврачи, делающие это дома, подвергают пациентов опасности потери крови и заражения, — отмечает Алексей Воробьев.

Эксперт считает, что важно создать реестр целителей, которые должны иметь медицинское образование или дополнительное обучение для работы в этой сфере. Законопроект по совершенствованию дополнительного профобучения сможет отделять истинных специалистов от тех, кто создает «уникальные» методики с целью заработка.

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