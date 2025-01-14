Голливуд почти уничтожен. Новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анжелесе

Новосибирец Павел Сорокин показал кадры масштабного пожара в США, который уничтожил дома многих знаменитостей.

Уроженец Новосибирска Павел Сорокин восемь лет назад эмигрировал в Америку. Он живет в штате Калифорния и работает в IT-компании.

В январе этого года сибиряк стал свидетелем крупного пожара, бушующего в Лос-Анжелесе, и поделился кадрами с редакцией Сиб.фм. По его словам, лесные пожары начались 7 числа.

«Там живут много голливудских звёзд. Тысячи домов уничтожены. По телевидению объявляли о гибели 24 человек. Огонь добрался буквально до Голливудских холмов, где находится соответствующий знак (он не поврежден)», – говорит Павел Сорокин.

По его словам, воздух в Лос-Анжелесе пропитан гарью, трудно дышать. Люди во многих районах ходят в респираторах.

«Всё происходящее напоминает голливудский триллер со смогом и огнём», – говорит сибиряк.

Бушующий лесной пожар в Лос-Анжелесе стал самым масштабным в истории Америки. По официальным данным, площадь возгорания достигла 11 000 га. В зону эвакуации попали 180 000 человек. Ранее сообщалось о том, что огонь уничтожил дом актрисы Пэрис Хилтон.

Напомним, что 10 пожаров и четыре ДТП произошли за сутки в Новосибирской области