Как вернуться к работе после каникул и без стресса

Организм, привыкший к отдыху, испытывает естественное желание отдыхать дальше.

Психолог Наталья Леонова в беседе с Ньюсинфо предлагает ряд методов, позволяющих легче вернуться к рабочему режиму и преодолеть неохоту снова приступать к трудовым обязанностям, сообщает Pravda. Ru.

Первым делом, важно заранее подготовиться к трудовым будням. За несколько дней до окончания отпуска стоит возвращаться к обычному графику сна. Это поможет организму плавно приспособиться к рабочим будням.

Также рекомендуется ограничить потребление алкоголя и других излишеств. Даже если в обычное время вы редко пьете, в праздники стоит контролировать употребление спиртного. Здоровье и будущий рабочий ритм важнее.

Психолог отмечает, что не нужно переживать из-за возврата к работе. По её мнению, даже в рутинных задачах можно найти приятные моменты.

Психолог также предлагает рассматривать длинные новогодние праздники как небольшой отпуск.

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