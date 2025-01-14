Когда размер имеет значение – названы опасные недуги, о которых сигналит разница в объёме груди

Российский онколог-маммолог рассказал, как асимметрия молочных желёз связана с онкологией.

Любые, особенно резкие изменения в объёме, размерах и других параметрах груди могут сигналить о развитии различных заболеваний, вплоть до рака, уверяет онколог-маммолог клиники репродукции «Линия жизни» Виктор Охотин.

В беседе с нашими коллегами из «Газета.Ru» опытный медик пояснил, что поводом для обращения к врачу-маммологу может стать лишь заметная асимметрия молочных желёз, так как идеальная симметрия – редкость, а незначительная разница – норма для здоровой девушки и женщины.

«Сильная асимметрия может указывать на мастит или лактостаз (у кормящих матерей), фиброаденому (доброкачественное новообразование, которое чаще поражает молодых женщин и может изменять размеры одной молочной железы), кисты, жировой некроз (очаговое омертвение жировой ткани и замещение ее рубцом), злокачественные опухоли, гормональные сбои (у подростков или женщин с эндокринными заболеваниями асимметрия может быть одним из симптомов) и гинекомастию у подростков (у девочек с избытком эстрогенов или избыточным весом может наблюдаться неравномерный рост молочных желез)», — уверяет опытный доктор.

По его экспертным, многолетним наблюдениям, болезненные ощущения, уплотнения или изменения кожи груди (втяжение, покраснение или отёк) – тревожный сигнал и причина для экстренной консультации маммолога.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области выявили более тысячи случаев рака молочной железы.