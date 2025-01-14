Не покидайте место ДТП на парковке – мнение страховщика

Обильные снегопады значительно осложнили передвижение по парковкам и во дворах спальных районов Новосибирска, что спровоцировало увеличение числа ДТП. Страховщики рекомендуют не покидать место автоконфликта.

При возникновении таких незначительных столкновений во время маневров на парковке или внутри двора водители предпочитают не терять время и просто оставляют записку с номером своего телефона на стекле пострадавшего автомобиля.

«Это будет считаться нарушением. Любые вмятины, царапины и сколы, которые возникли при участии другого автомобиля, классифицируются как ДТП. Согласно закону, покидать место аварии нельзя, поэтому виновник должен дождаться владельца поврежденного автомобиля. Если водитель скрылся, то пострадавшему нужно сразу связаться с ГИБДД и сделать фотографии всех повреждений и обстановки вокруг», пояснил в беседе с изданием «Газета.Ru» руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

По его экспертному мнению, к ремонту автомобиля не следует приступать до решения страховой компании и оценки ущерба. Он также отметил, что в случае ДТП по вине снегоуборочной техники (такие прецеденты участились) потребуют веские доказательства, поскольку без них вину коммунальных служб установить будет невозможно.

Ранее «Сиб.фм» писал, как главе Новосибирска Кудрявцеву вынесли частное постановление из-за зимнего ДТП.