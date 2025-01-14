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общество

Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии

Открытые источники

Самое ужасное в этих фото – их реальность, хотя большинство американских фильмом тысячи раз моделировали подобный апокалипсис.

Лучше бы это были кадры нового голливудского киношедевра. Но, к сожалению, число жертв масштабного пожара в штате Калифорния растёт каждый день. По обновлённым данным, 24 человека погибли, 16 пропали без вести.

Всемирная паутина заполнилась фотоснимками с места трагедии. Публикуем 20 самых ужасных.

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 2

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 3

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 4

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 5

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 6

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 7

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 8

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 9

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 10

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 11

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 12

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 13

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 14

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 15

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 16

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 17

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 18

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 19

Фото Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии 20

Ранее "Сиб.фм" писал, как новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе.

#пожары #Новый год #США #Новосибирск #фото #трагедия #Голливуд
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Оксана Чешенок
журналист

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