Огненный армагеддон в Лос-Анджелесе – сеть переполнена страшными снимками с места трагедии

Самое ужасное в этих фото – их реальность, хотя большинство американских фильмом тысячи раз моделировали подобный апокалипсис.

Лучше бы это были кадры нового голливудского киношедевра. Но, к сожалению, число жертв масштабного пожара в штате Калифорния растёт каждый день. По обновлённым данным, 24 человека погибли, 16 пропали без вести.

Всемирная паутина заполнилась фотоснимками с места трагедии. Публикуем 20 самых ужасных.

Ранее "Сиб.фм" писал, как новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе.