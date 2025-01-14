Пенсионный возраст для мужчин и женщин в 2025 – экспертное мнение

Переходный период действующей реформы пенсионной системы лишил предпенсионеров возможности выйти на заслуженный отдых на общих основаниях в 2025 году. Как быть в этой ситуации, разбираемся с экспертами.

Подобная нынешней ситуация с выходом на пенсию возникала в 2023 году и повторится в 2027. Так действует механизм переходного периода пенсионной реформы в России.

По наблюдениям доцента Финансового университета при Правительстве РФ Людмилы Новицкой, в прошедшем году вышли на заслуженный отдых 58-летние женщины 1966 года рождения) и 63-летние мужчины (1961 года рождения).

При этом женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут оформить пенсионное пособие по возрасту не ранее следующего 2026 года в связи с очередным повышением возрастного порога, которое запускается для удобства с периодичностью один раз в два года.

Схема выхода на пенсию по годам, по мнению экспертов, выглядит следующим образом.

МУЖЧИНЫ:

· 1961 год рождения — в 2024 году (в 63 года);

· 1962 год рождения — в 2026 году (в 64 года);

· 1963 год рождения — в 2028 году (в 65 лет);

· 1964 год рождения — в 2029 году (в 65 лет);

· 1965 год рождения — в 2030 году (в 65 лет);

· 1966 год рождения — в 2031 году (в 65 лет);

· 1967 год рождения — в 2032 году (в 65 лет);

· 1968 год рождения — в 2033 году (в 65 лет);

· 1969 год рождения — в 2034 году (в 65 лет);

· 1970 год рождения — в 2035 году (в 65 лет).

ЖЕНЩИНЫ:

· 1966 год рождения — в 2024 году (в 58 лет);

· 1967 год рождения — в 2026 году (в 59 лет);

· 1968 год рождения — в 2028 году (в 60 лет);

· 1969 год рождения — в 2029 году (в 60 лет);

· 1970 год рождения — в 2030 году (в 60 лет).

При этом в 2025 году оформить пенсию смогут те россияне, кто имеет право на досрочный выход на заслуженных отдых (многодетные матери, обладатели длительного непрерывного трудового стажа, работники «горячих» производств и т.д.).

Ранее «Сиб.фм» пояснял, как работает поэтапное повышение возрастного порога в России.