Первое в новом году Полнолуние 14 января разделит жизнь землян на «до» и «после»

Волчье, Медвежье, Гусиное – в разных уголках мира это январское Полнолуние назвали по-своему. Но действие на людей – одинаковое: будьте осторожны.

О влиянии лунных циклов на человечество учёные и астрологи спорят до сих пор. Однако ещё в древности было замечено, что поведение животных и птиц, а также состояние воздуха и воды в Полнолуние резко меняется.

Особое значение наши предки предавали первому в наступившем году полному диску спутника Земли. Оно приходилось на 14 января и считалось своеобразной срединой зимы, разделяя время на «до» и «после».

Люди были уверены, что именно в этот период активизируется нечистая сила, поэтому старались предпринять все усилия, чтобы не пустить её в жилище (проводили различные защитные ритуалы).

В современном мире первое в году Полнолуние 14 января считается периодом очищения, а также последней возможностью для завершения всех дел прошлого 2024 года.

На фоне всплесков агрессии, чрезмерной эмоциональности и бессонницы полнолунного периода (продолжится до вечера 15 января, когда Луна начнёт убывать) запрещается проводить косметические или парикмахерские манипуляции.

Также не следует начинать новые проекты и совершать крупные финансовые сделки. Зато для зачатия творческой личности предстоящая ночь Полнолуния с 14 на 15 января подходит идеально!

А мы ранее писали, как в Новосибирске прошло «цветочное» Полнолуние.