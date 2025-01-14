Почти 10 тыс руб за билет — новосибирцы отказываются идти на спектакль с Никитой Кологривым

Жители Новосибирска возмущены ценами на постановку с Никитой Кологривым.

30 января 2025 года в Новосибирске состоится спектакль «Маяковский. Я сам» (18+), где будет играть скандальный актер Никита Кологривый.

Несмотря на то, что до премьеры осталось всего две недели, на сегодняшний день продано только 430 из 950 билетов. Как отметили новосибирцы в соцсетях, причина отказа от покупки билетов связана с их завышенной ценой.

Известно, что их стоимость варьируются от 3 500 до 9 500 рублей. Причем и бюджетные места на балконе стоят до 6 000 рублей.

Жители Новосибирска раскритиковали в комментариях как цены, так и самого актера.

«А не пошёл он куда подальше. Кусает официанток, а потом еще деньги просит?! Без нашей помощи обойдется» — написал новосибирец.

Ранее Сиб.фм писал, как актер из Новосибирска Кологривый отличился в 2024 году