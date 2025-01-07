Укусил официантку и раскритиковал коллег: как актер из Новосибирска Кологривый отличился в 2024 году

Никита Кологривый стал объектом новосибирских новостей в конце 2024 года из-за ряда скандалов.

В ходе разговоров с блогерами и журналистами он высказывал негативные мнения о коллегах. В частности, Кологривый раскритиковал актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, а также актрису Александру Бортич и Данилу Козловского.

В марте 2024 года Кологривый посетил Новосибирск для участия в кинофестивале «Семейные традиции». Во время фан-встречи актер задержал поклонников.

Позднее в ночь с 18 на 19 марта он устроил дебош в ресторане в состоянии алкогольного опьянения. Кологривый напал на сотрудников заведения и укусил официантку за ногу.

После инцидента актер был задержан полицией и арестован на 7 суток. В суде он раскаялся, объяснив произошедшее как случайность и эмоциональный всплеск.

Позднее Кологривый заявил, что у него нет проблем с официанткой и извинился перед ней. 27 марта он был освобожден, но отказался давать комментарии журналистам.