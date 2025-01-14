Поможет наличка. Эксперты рассказали, как накопить на квартиру в 2025 году

Цены на квартиры серьезно взлетели за последние четыре года, позволить себе квадратные метры может далеко не каждый.

Цены на жильё значительно возросли за последние четыре года, что делает его покупку доступной не для всех. «Секрет фирмы» комментирует, чего ожидать от рынка недвижимости в 2025 году и как выгодно инвестировать. Эксперты советуют не ждать изменений, если у вас уже есть сумма, равная стоимости квартиры, так как стагнация на рынке продлится долго без экономических преобразований в стране.

Если средств нет, но доступны адресные льготные ипотечные программы, можно покупать жильё в кредит. Семейная ипотека, вероятно, будет сохранена до 2030 года, обеспечивая стабильность на первичном рынке. Банки сохранят льготные ипотечные кредиты без дополнительных комиссий от застройщиков, считает Егор Добрынин, что минимизирует дефицит спроса. Тем, у кого недостаточно средств на солидный первоначальный взнос, советуют тщательно подумать, прежде чем брать долгосрочную ипотеку на невыгодных условиях. Переплата за 20−30 лет может значительно превысить изначальную цену, тогда аренда или лизинг будут дешевле.

Если у вас есть жильё и вы планируете дополнительные инвестиции в недвижимость, обдумайте, как они будут работать. Если цель — сохранить сбережения, банковский вклад может быть выгоднее, чем покупка и последующая продажа квартиры. Либо вы рассматриваете сдачу в аренду — и вам нужно внимательно изучить все нюансы аренды, чтобы избежать потерь и повреждения жилья.

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