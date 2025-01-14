Русскоязычные жители горящего Лос-Анджелеса рассказали всю правду о трагедии в штате Калифорния

Паника, слёзы, массовая эвакуация – только часть огненного кошмара горящих голливудских холмов. К знаменитым буквам огонь ещё не подобрался.

В день Святого Рождества 7-го января нового 2025 года в западной части округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) начался безобидный лесной пожар, но поднявшийся ветер стремительно разнёс огонь на три района: Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.

Обновлённые данные гласят о 70 000 эвакуированных, 24-х погибших и 16-ти пропавших без вести. По рассказам очевидцев, поиск пропавших людей осложняется по причине тотального выгорания десятков домов и особняков (строения выгорели дотла вместе с владельцами и домашними животными).

Русскоговорящие мигранты, проживавшие в горящем штате, выходят на связь с российскими СМИ и делятся подробностями трагедии.

По словам Марселя Л., его русскоязычные соседи остались дома, сказали, что уедут только в случае принудительной эвакуации.

«Есть люди, которые паникуют: плачут, торопятся уехать. Но многие сохраняют спокойствие. Мы с женой не паниковали, но немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи», — рассказал россиянин в беседе с изданием «Газета.Ru».

Кстати, Марсель заверил, что огонь ещё не добрался до знаменитого холма с надписью «Голливуд», а вся информация об этом является чьей-то выдумкой.

А мы ранее публиковали кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе, которыми поделился житель Новосибирска.