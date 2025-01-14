Следующее крупное извержение вулкана на Земле приведет к глобальному хаосу. Ученые не приготовили план B

Угрозу извержения усиливает глобальное потепление.

Вулканические извержения представляют значительную угрозу в условиях глобального потепления. Подробно об этом сообщает Pravda. Ru. Исторический пример извержения вулкана Тамбора в 1815 году остается актуальным. Тогда атмосферные изменения вызвали глобальное снижение температур и массовый голод. Сегодня специалисты предупреждают, что новое извержение может иметь более разрушительные последствия.

Вулканы выбрасывают в атмосферу диоксид серы, который образует аэрозольные частицы, отражающие солнечный свет и понижающие температуры. Профессор климатологии Маркус Штоффель из Женевского университета предупреждает о неизбежности такого события, тогда как профессор Алан Робок отмечает возможный сбой в погодных паттернах.

Примеры прошлых извержений, таких как Пинатубо в 1991 году, Самалас в 1257 году и Лаки в 1783-1784 годах, показывают, как вулканическая активность может повлиять на климатические условия, привести к неурожаям и вызвать социальные потрясения.

Ранее новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе.