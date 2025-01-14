Сразу 30 штрафов за нарушение ПДД выплатил 60-летний житель Новосибирска

Штрафы злостный нарушитель оплатил только после ареста счетов.

Прописанный в Здвинске водитель регулярно нарушал правила дорожного движения в Новосибирске. Все штрафы поступали в его личный кабинет на Госуслугах, но водитель не спешил их оплачивать. Нарушителю насчитали 31 штраф, так как он превышал скорость, игнорировал дорожные знаки и не пристегивался ремнем безопасности.

После многократных предупреждений и несвоевременной оплаты, судебные приставы арестовали его счета и взыскали 48 тысяч рублей штрафов и 31 тысячу за неисполнение требований.

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