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общество наука

Стали известны причины частых землетрясений под Новосибирском

Фото: freepik

Ученые СО РАН назвали причину постоянных землетрясений в Новосибирской области.

В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко отметил, что рост сейсмической активности в Искитимском районе Новосибирской области связан с развитием добычей антрацита открытым способом. Об этом пишет Atas.info.

«Вынимаются большие объемы горных пород. В этом месте было напряжение, пока все не раскопали, это все сдерживалось. А когда выкопали, началось освобождение этого напряжения. Как для пружинки напряженной отодвинуть стенку, в которую она упирается, и она начинает туда-сюда колебаться», — прокомментировал специалист.

Напомним, что в Новосибирской области произошло землетрясение

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Валерия Митрохина
Журналист

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