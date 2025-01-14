Турсезон-2025 на Чёрном море «переедет» в Крым, Сочи и Турцию

Такие данные показал соцопрос.

Согласно результатам опроса о пляжном туризме на 2025 год, проведённого изданием Pravda. Ru среди туристов, турагентств и популярных Telegram-каналов, участие в котором приняли свыше 52 000 человек, Крым стал безусловным лидером. Более 34% респондентов планируют провести там свой отпуск, несмотря на трудности, такие как отсутствие авиасообщений и регулярные атаки беспилотников. Уникальная природа, разумные цены и обновлённая инфраструктура региона продолжают привлекать отдыхающих. Южный берег Крыма и так называемые "Крымские Мальдивы" особо популярны среди туристов. Также они отмечают, что загрязнения мазутом будут минимальны в текущем сезоне по заявлениям экспертов.

На второй позиции оказались Геленджик и Сочи, традиционные туристические направления, набравшие 16% голосов. Зарубежные направления, такие как Турция, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам, выбрали 11% респондентов, несмотря на высокие цены и необходимость загранпаспорта.

Помимо этого, 26% опрошенных предпочитают проводить отпуска не на море, а у себя на даче, на реках или в лесах. У 22% нет времени или средств на отдых летом 2025 года, а 9% выбрали для себя уникальные варианты отпуска.

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