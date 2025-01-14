Умерла Барбара Брыльска? В России заживо похоронили актрису «Иронии судьбы» – антифейк

Рассеянность и ошибка или намеренная спекуляции на известных людях? Разбираемся вместе.

Новость о смерти польской актрисы Барбары Брыльски (сыграла роль Наденьки в культовом фильме «Ирония судьбы») завирусилась в Сети в канун Старого Нового года-2025.

Вполне предсказуемо, что информация собрала миллионные рейтинги, прочтения и стала лидером по числу читательских комментариев. Однако буквально через несколько часов вышло опровержение, где было заявлено об ошибке.

Якобы представители СМИ (первоисточник найти практически нереально) перепутали Барбару с её однофамилицей. Всего одна буква сыграла фатальную роль в «сетевых похоронах» актрисы.

Как выяснилось, в этот день из жизни ушла совсем другая артистка – 88-летняя Барбара Рыльска. По официальной информации «Ассоциации артистов Польши», Рыльска скончалась в ночь на 11 января 2025 года.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как фейк с жалобами наемника из Новосибирска разоблачили из-за акцента.