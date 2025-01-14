69.23% -17.6
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 23:02
пробки
1/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 103.4 | eur 106.2
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 23:02
пробки
1/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 103.4 | eur 106.2
сегодня 21:00
общество

В Новосибирске пресечена деятельность незаконного игорного клуба

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске пресекли деятельность незаконного игорного клуба, расположенного в доме № 238 на улице Дуси Ковальчук.

По информации прокуратуры и СУ СКР по региону, клуб организовала 20-летняя жительница города. Следствие предполагает, что она действовала с участием неустановленных лиц, проводя азартные игры через Интернет.

В январе 2025 года силовики провели обыск, в ходе которого изъяли более 20 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело, суд будет решать вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что транспортная прокуратура выявила нарушения на железнодорожных путях Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в