В Новосибирске пресечена деятельность незаконного игорного клуба

В Новосибирске пресекли деятельность незаконного игорного клуба, расположенного в доме № 238 на улице Дуси Ковальчук.

По информации прокуратуры и СУ СКР по региону, клуб организовала 20-летняя жительница города. Следствие предполагает, что она действовала с участием неустановленных лиц, проводя азартные игры через Интернет.

В январе 2025 года силовики провели обыск, в ходе которого изъяли более 20 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело, суд будет решать вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что транспортная прокуратура выявила нарушения на железнодорожных путях Новосибирска.