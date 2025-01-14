В Новосибирске создали кадетский класс на базе школы №6

Событие произошло при участии первого заместителя руководителя следственного управления.

В Новосибирской области заключено соглашение между первым заместителем главы следственного управления и районной администрацией, касающееся организации кадетских классов в местной школе.

Полковник юстиции Антон Николаевич Бадулин, заместитель главы следственного управления СК РФ в регионе, совместно с Андреем Геннадьевичем Михайловым, руководителем администрации Новосибирского района, подписали соглашение о создании кадетского класса при Следственном комитете РФ в средней школе №6 села Ленинское.

На торжественном мероприятии Антон Николаевич поздравил учеников и педагогов школы с важной вехой. Он подчеркнул значимость специализированного кадетского образования, которое способствует профессиональному ориентированию учащихся и подготовке их к поступлению в Академию Следственного комитета РФ, а также формированию квалифицированных сотрудников для службы в следственных органах.

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