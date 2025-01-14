В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на Титова

96 человек готовятся въехать в свои квартиры.

В Новосибирске завершилось строительство затянутого проекта на улице Титова, дом №6 — благодаря содействию региональных властей и мэрии. Вчера здание было принято в эксплуатацию, и 96 будущих жильцов готовятся к заселению в свои квартиры. Дом относится к жилому комплексу «Любимый».

После банкротства застройщика в 2021 году работы остановились. Теперь его строительство успешно завершила группа компаний «Первый строительный фонд». Закончить второй дом, №7, дольщикам удалось, создав жилищно-строительный кооператив для его финансирования при поддержке крупных инвесторов.

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