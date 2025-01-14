Вторая индексация пенсий с 1 февраля 2025: кому и когда придут увеличенные выплаты

В текущий момент правительство нашей страны рассматривает вопрос о дополнительной индексации пенсий в связи с опережающими темпами инфляции в России.

Такую возможность руководство страны оставило на случай, если инфляция по итогам истекшего 2024 года превысит прогнозные значения. Традиционное повышение выплат пожилым россиянам уже состоялось в январе нового 2025 года. Страховые пособия были увеличены на 7,3 % — таков предварительный, прогнозируемый годовой уровень инфляции в РФ.

Однако рост цен на основные товары и услуги явно перешагнул этот порог, и пенсионеры остались недовольны тем, что их пособия не успевают догонять инфляционные темпы. По сути, январские прибавка в полторы тысячи рублей (средний показатель по стране) обесценились сразу.

Это мнение не опровергает и руководство нашей страны. Если фактическая инфляция за прошлый год окажется выше прогнозов, то страховые пенсии могут быть проиндексированы повторно, с учетом недостающей суммы.

По предварительный оценкам Минтруда РФ, дополнительное и второе за год увеличение страховых пенсий может составить примерно 2,3–2,5 %, затронет порядка 37 миллионов пенсионеров, в том числе трудоустроенных.

Ориентировочные сроки дополнительной индексации – с 1 февраля 2025 году. К этому по менту Росстат обнародует итоги расчёта фактического уровня инфляции. По единодушному мнению экспертов СФР, после всех индексаций в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059 рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал о повышении социальных пенсий с 1 апреля 2025 года.