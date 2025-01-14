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общество

Жёсткие требования пенсионной реформы-2025 и позиция Голиковой изменили жизнь россиян окончательно

Ru.freepik.com

Трансформация пенсионной системы РФ началась в 2019 году и вызвало много нареканий со стороны россиян. В новом 2025 году очередной её этап изменил жизнь пенсионеров окончательно. Позицию реформаторов выразила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идёт о повышении среднего размера пенсии по старости для неработающих пенсионеров. В наступившем 2025 году он увеличится до 18 521 рубля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако несмотря на положительный фон сообщения, пенсионная реформа сопровождается и достаточно жёсткими требованиями. К примеру, будущим пенсионерам придётся смириться с повышением возрастного порога выхода на заслуженный отдых. Он поднимается постепенно – один раз в два года и к 2030 году достигнет предела 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Также неукоснительно вслед за размером пенсии растёт и коэффициент, и трудовой стаж, необходимые для начисления пособия по старости.

С 2025 года минимальный стаж для выхода на пенсию — 15 лет, а коэффициент должен быть не ниже 28,2 балла.

Все эти аспекты пенсионной реформы вызывает неоднозначную и порой острую реакцию в обществе. Однако об отмене этих процессов речь не ведётся.

Эксперты СФР настоятельно рекомендуют россиянам активно участвовать в самостоятельном накапливании средств на старость и быть готовыми к возможным изменениям в законодательстве.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в России вновь заявили о новой пенсионной реформе.

#пенсионеры #реформа #Новый год #Пенсионный фонд #Новосибирск #пенсия
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Оксана Чешенок
журналист

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