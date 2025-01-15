Аграрный комитет Новосибирской области пересматривает закон о земельных отношениях

Аграрный комитет Законодательного собрания Новосибирской области работает над изменениями в региональном законе о регулировании земельных отношений. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Изменения касаются выдачи земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для получения участка необходимо проживать в регионе не менее пяти лет, а также не совершать сделки по отчуждению земли в течение этого срока. Кроме того, у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности земельных участков.

Также внесено уточнение в порядок предоставления выплат взамен земельного участка для ИЖС. Теперь критерии нуждаемости исключаются для некоторых категорий граждан, таких как семьи с тремя и более детьми.

По данным на июль 2024 года, в регионе на учёте для получения участков находились более 19 150 человек. Предполагается, что новые меры помогут оптимизировать процесс распределения земли.