Более 400 тыс иностранных граждан въехало в Новосибирскую область

В регион въехало более 400 тысяч мигрантов в прошлом году.

В 2024 году в Новосибирскую область въехало более 400 тысяч иностранных граждан, а выехало за пределы РФ свыше 390 тысяч. Об этом сообщил портал Om1 Новосибирск со ссылкой на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также уточняется, что почти 140 тысяч мигрантов депортировали за нарушение законодательства, более 8 тысяч получили вид на жительство, а свыше 6 тысяч человек стали гражданами Российской Федерации.

Напомним, что мигранты избили сибиряка и избежали наказания