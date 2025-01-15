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общество

Медсестра из Бердска потеряла сознание на работе и умерла в реанимации

Фото: Сиб.фм

В Бердске произошла трагедия — прямо на рабочем месте скончалась медсестра Бердской ЦГБ.

Сообщается, что сотрудница здравоохранения потеряла сознание и была срочно доставлена в реанимацию, однако вскоре там скончалась. Информация об инциденте была обнародована региональной Гострудинспекцией.

«Сейчас создана комиссия для расследования несчастного случая с целью выяснить обстоятельства и причины гибели сотрудницы. Проводятся допросы, осмотры и правовой анализ документов, касающихся её рабочего режима», — сообщили в Гострудинспекции.

В случае обнаружения нарушений трудового законодательства, ожидаются административные последствия.

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Дарья Лапина
Журналист

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