Новосибирский суд оставил в колонии горе-мать, выбросившую ребенка в мусорный бак

Осужденная пыталась «скостить» себе срок, но не вышло.

В Новосибирске судебный орган оставил без изменений приговор матери, которая выбросила ребёнка в мусорный бак. Женщина пыталась добиться сокращения срока, но безуспешно. В феврале 2024 года молодая мать, родившая самостоятельно, оставила новорожденного в мусорном контейнере.

Прохожий спас младенца, и мальчик выжил. Мать была быстро найдена, обвинена в покушении на убийство и взята под арест. Судебный процесс завершился в ноябре, и женщину признали виновной, приговорив её к шести годам в колонии. Апелляция адвоката не была удовлетворена.

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