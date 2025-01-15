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общество

Новосибирцам сообщили о магнитных бурях 15 января

Фото: Сиб.фм

Стоит ли беспокоиться о магнитных бурях 15 января — рассказали жителям Новосибирска.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 15 января 2025 года, вероятность возникновения магнитных колебаний составляет 25%.

Так, планетарный индекс в течение всего дня покажет только от 2,5 до 3,5 Кр. Соответственно, местные жители могут не беспокоиться о своем самочувствии сегодня.

Напомним, что жителей Новосибирской области будут штрафовать за неправильную утилизацию новогодних елок

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Валерия Митрохина
Журналист

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