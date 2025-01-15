Положила младенца в пакет и выкинула в мусорку. История горе-матери, которая выбросила ребёнка в Новосибирске

16 февраля 2024 года в Новосибирске произошёл случай, потрясший весь город. В ледяной мороз, когда температура воздуха опустилась ниже -30 градусов, прохожий обнаружил новорождённого ребёнка в мусорном пакете возле контейнера на придомовой территории в Железнодорожном районе.

Ребёнок находился в пакете полчаса, прежде чем его плач услышал местный житель Иван Журавлёв. Мужчина сначала подумал, что среди мусора оказался котёнок, но, развернув пакет, увидел младенца. Не теряя времени, он отнёс ребёнка домой, где позвонил друзьям из службы спасения, а те вызвали скорую помощь.

Шокирующие обстоятельства

На место происшествия прибыли следователи. Уже в тот же вечер удалось задержать мать ребёнка. Ею оказалась 22-летняя Светлана, администратор ночного клуба. Девушка призналась, что рожала дома самостоятельно, а после решила избавиться от младенца.

«Я растерялась, не знала, что делать», — объяснила Светлана свои действия в полиции. Она добавила, что не знает, кто является отцом ребёнка.

Следственный комитет предъявил ей обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Видео, как девушка шла с пакетом до мусорного бака, попало на камеры видеонаблюдения.

Состояние младенца

Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь новорождённого мальчика. После нескольких дней в реанимации состояние малыша стабилизировалось, и его перевели в отделение патологии новорождённых. Несмотря на перенесённый стресс и длительное пребывание на морозе, малыш выжил.

Что рассказывали родственники и знакомые?

Близкие Светланы были шокированы произошедшим. По словам её дяди, девушка всегда была скрытной. О её беременности никто из семьи не знал. Даже её мать не догадывалась, что у дочери родится ребёнок.

Соседи и знакомые тоже не замечали беременность Светланы.

«Она была серой мышкой. Роды никто не слышал, хотя у нас очень хорошая слышимость во всём доме. Старшая по дому иногда её видела, но выходила она очень редко. Сейчас хозяин квартиры, которую она снимала, не может в неё попасть из-за следственных действий. Мы все в шоке от того, как можно выкинуть своего ребёнка в мусорку. Она даже не слегла после родов в таких ужасных условиях», — рассказывал тогда Сиб.фм сосед сибирячки.

После случившегося бабушка младенца изъявила желание усыновить внука. Женщина готова была приехать в Новосибирск и оформить все необходимые документы.

Чем все закончилось?

История вызвала широкий общественный резонанс. Одним из последствий стала инициатива депутата Заксобрания Романа Яковлева закрыть телешоу «Беременна в 16», которое, по его мнению, формирует неправильное отношение к материнству у молодых девушек.

В ноябре 2024 года суд признал 22-летнюю Светлану Баштакову виновной в покушении на убийство малолетнего. Женщине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Наказание Светлана отбывает в колонии общего режима.

Попытка осуждённой обжаловать приговор и сократить срок оказалась безуспешной. Судебный орган Новосибирска оставил решение без изменений.